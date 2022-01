Tygodniowy przegląd prasy 23.01.2022: Gdańsk, 16.01-22.01.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Gdańska

Przegląd tygodnia: Gdańsk, 23.01.2022. 16.01 - 22.01.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Czy można posiadać dom, ale nie posiadać do niego drogi dojazdowej? Tak. Choć brzmi to dosyć absurdalnie, to z takim problemem zmaga się Jacek Cywiński, mieszkaniec ul. Na Zboczu, który od 8 lat ma zablokowany dojazd do własnej posesji. Powód? Sąsiad pod jego nieobecność wzniósł płot oraz zamontował bramę, która na dobre w 2014 roku zamknęła jedyną drogę dojazdową do domu.

Studniówka VII Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku odbyła się 21 stycznia 2022 roku, o godz. 19:00 Radisson Hotel & Suites. Zobaczcie zdjęcia z tego wydarzenia.