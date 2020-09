Tygodniowy przegląd prasy (Gdańsk, 30.08-5.09.2020), poznaj najważniejsze informacje z Gdańska

Wiele kwiatów zakwita dopiero jesienią, są też takie, które kwitną przez cały sezon, aż do poważniejszych mrozów. Oto najdłużej kwitnące kwiaty do ogrodu i na balkon.

Co roku odwiedzają ją tysiące turystów (i nie tylko). Przyciąga ich urbanistyczna przestrzeń, wszechobecne żurawie i kontenery, a także przestrzeń gastronomiczno-rozrywkowa. Mowa oczywiście o Stoczni Gdańskiej, a właściwie Stoczni Gdańsk. Niektórzy odwiedzają to miejsce, aby nieco cofnąć się w czasie, inni - żeby coś przekąsić, a jeszcze inni - żeby uwiecznić je na fotografiach. Co do tych ostatnich - niektóre ujęcia potrafią zaprzeć dech w piersiach! Dlatego też postanowiliśmy sprawdzić, jak wygląda stocznia w Gdańsku okiem użytkowników Instagrama. Jak wyglądają słynne gdańskie kontenery i żurawie w obiektywach internautów? Zobaczcie!

Nikt chyba nie ma wątpliwości, że Polki to jedne z najpiękniejszych, o ile nie najpiękniejsze kobiety na całym świecie. I nie ma w tym nawet krzty przesady! Dowód? Ta galeria! Wybraliśmy dla Was zdjęcia olśniewających urodą mieszkanek Gdańska, które dzielą się swoimi fotografiami na Instagramie.

Tanie domy i mieszkania na Pomorzu! Licytacje komornicze wrzesień 2020, to bardzo często doskonała okazja, by w atrakcyjnej cenie kupić np. mieszkanie lub dom. Bywa, że niektórych z nich wymagają gruntownego remontu, stąd cena wywoławacza może być bardzo niska. Zobaczcie, jakie lokale, kiedy i gdzie, będą w najbliższym czasie licytowane na Pomorzu. Wybraliśmy najciekawsze oferty. Zdjęcia i informacje pochodzą ze strony internetowej Krajowej Rady Komorniczej.

Tragedia w Gdańsku. W nocy 4.09.2020 r. do Motławy wpadł mężczyzna. Strażacy podjęli go z wody, ale mimo reanimacji, nie przeżył.

Już w ten weekend Międzynarodowy zlot żaglowców Baltic Sail Gdańsk – organizatorzy zapraszają wszystkich miłośników żeglarstwa od 4 do 7 września do Gdańska.

Rząd chce otworzyć gminom furtkę do zmniejszenia frakcji odpadów segregowanych, z pięciu do trzech. Zaproponowane zmiany mają obniżyć koszty funkcjonowania systemu, a tym samym być korzystne dla przeciętnego „Kowalskiego”. - To zawracanie kijem Wisły – komentują samorządowcy. - Nie po to uczyliśmy mieszkańców segregacji, by teraz wracać do dawnych przyzwyczajeń.

Zderzenie dwóch samochodów w tunelu pod Martwą Wisłą w czwartek, 3.09.2020. W wyniku kolizji poszkodowana została jedna osoba. Na miejscu pracują służby, są utrudnienia w ruchu.

Śmiertelny wypadek na ul. Świętokrzyskiej w Gdańsku. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Nie żyje 52-letnia kobieta.