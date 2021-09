Tygodniowy przegląd prasy (Gdańsk, 5.09-11.09.2021), poznaj najważniejsze informacje z Gdańska

Niemal całe Żuławy, spore obszary Gdańska i wiele innych miejsc na polskim wybrzeżu Bałtyku, znajdą się pod wodą, jeśli nie dojdzie do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. "Bałtyk intensywnie zmienia się pod wpływem kryzysu klimatycznego. Dla Trójmiasta najważniejszą zmianą jest szybki wzrost poziomu morza - w tempie nieznanym od 3 tysięcy lat" – mówią przedstawiciele ekologicznej organizacji Extinction Rebellion, powołując się na najnowszy raport międzynarodowego panelu ekspertów IPCC.

W marcu tego roku minęło 20 lat od pierwszej edycji Big Brothera, którą widzowie do dziś wspominają z ogromnym sentymentem. Mogłoby się wydawać, że dla Alicji Walczak czas się zatrzymał, bo gdańszczanka wygląda równie pięknie jak 2 dekady temu. W rzeczywistości jednak czas płynął nieubłaganie, ale Alicja jak mało kto potrafiła go efektywnie wykorzystać. Czym zajmuje się dzisiaj była mieszkanka domu Wielkiego Brata?

W drugiej połowie września przeprowadzone zostaną prace, które polegać będą na wyniesieniu przejść dla pieszych oraz przejazdów rowerowych w ciągu al. Grunwaldzkiej, inaczej ujmując, przebiegających w poprzek ulic łączących się z główną arterią miasta. Roboty będą prowadzone na skrzyżowaniu z ul. Ceynowy oraz przy wjeździe do restauracji McDonald’s przy ul. Piastowskiej. Przeprowadzenie prac będzie wymagało tymczasowej organizacji ruchu.

Zaproponowane przez rząd rozwiązania w ramach programu "Nowy Ład" wpłyną na pensje Polaków. Podniesiona zostanie kwota wolna od podatku oraz drugi próg podatkowy. W tym materiale zamieszczamy wyliczenia wynagrodzeń z uwzględnieniem zmian w ramach "Nowego Ładu" (dla kwot od 3000 zł). Ile zyska pracownik na zmianach podatkowych? Przejdź do galerii i sprawdź, jak już niebawem może wyglądać Twoja pensja netto.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Gdańsku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Koronawirus w gdańskich szkołach pojawił się z początkiem września. Do pierwszego zachorowania doszło w szóstej klasie II Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Gdańsku. Kwarantanną objęte zostały dwie równoległe klasy, które w ostatnim tygodniu miały ze sobą styczność.

Piecki-Migowo, czyli popularna wśród gdańszczan Morena, to dziś niespełna małe miasteczko! Jest tam wszystko, czego potrzeba do życia. Przedszkola, szkoły, apteki, galerie hanlowe, a przede wszystkim bardzo dużo mieszkań. I ciągle powstaję kolejne! Pierwszy blok powstał tam ponad 45 lat temu. Jak żyje się dziś mieszkańcom tej dzielnicy? I jak zmieniała się na przestrzeni ostatnich 50 lat? Zajrzyjcie do naszej galerii!