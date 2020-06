Tygodniowy przegląd prasy (Gdańsk, 7.06-13.06.2020), poznaj najważniejsze informacje z Gdańska

Kolejny pracowity dzień dla służb ratownictwa wodnego. W sobotę, 13 czerwca w Gdańsku Sobieszewie ok. 70 m od brzegu tonęła dziewczynka. Na miejsce wezwano Pomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe i jednostkę Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Dziecko udało się uratować. To kolejna w ostatnich dniach akcja ratownicza nad wodą.

Założyciel fundacji "Na Tropie" Janusz Szostak planuje niebawem wznowić poszukiwania zwłok Iwony Wieczorek. Właśnie wrócił z wizji lokalnej a na Facebooku poinformował, że wie już gdzie te zostały ukryte. - Po ostatniej wizycie w Trójmieście jestem co do tego przekonany w 90 procentach - zapewnia. Oprócz tego zapowiada książkę inspirowaną inną znaną trójmiejską zbrodnią sprzed lat.

Czwartek 11.06.2020 na ulicy Wajdeloty w Gdańsku Wrzeszczu upłynął pod znakiem zmian. Fragmenty jezdni od skrzyżowania ulicy Aldony do ulicy Konrada Wallenroda oraz od Wallenroda do Grażyny zostały zamknięte dla samochodów.

Polska otwiera w sobotę granice z Unią Europejską - ogłosił premier Mateusz Morawiecki. Na oficjalnej rządowej stronie poświęconej koronawirusowi natychmiast pojawiła się informacja, że ta decyzja oznacza "swobodę podróżowania". Niestety, tak kolorowo nie jest. Bo wiele europejskich krajów swoje granice dla Polaków nadal będzie miało zamknięte. Wszystko przez to, że Polsce ciągle nie zmniejsza się liczba zachorowań na koronawirusa. Które kraje nie wpuszczą Polaków mimo otwarcia granic? Zobacz na kolejnych slajdach - posługuj się klawiszami strzałek, myszką lub gestami.

Ile zapłacimy za mieszkanie w Gdańsku? Odpowiedź na to pytanie nie należy wcale do łatwych, bowiem zależy od kilku czynników, m.in. od jego metrażu oraz... lokalizacji! To ostatnie chyba nikogo nie dziwi, bo od lat powszechnie wiadomo, że są ulice, które cieszą się największą popularnością i to właśnie tam zapłacimy najwięcej za metr kwadratowy. Podaje się, że najmniej za metr w Gdańsku, bowiem jedynie 6 331 zł, zapłacimy przy ulicy Wilewskiej. Warto jednak wspomnieć, że są też ulice, gdzie trzeba zapłacić znacznie więcej. Które gdańskie ulice należą do najdroższych?