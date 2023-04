Tyle kosztuje organizacja wesela w 2023. Ile za talerzyk? Oto ile zapłacimy za organizację ślubu i wesela - kwiaty, sala, alkohol [LISTA]

Zbliża się sezon ślubny 2023. Pary, które zamierzają pobrać się w tym roku, już dopinają ostatnie formalności. Zastanawialiście się, ile może kosztować ślub i wesele w 2023 roku? Sprawdzamy ceny usług ślubnych! Czy zaślubiny muszą być drogie?

Ile kosztuje organizacja ślubu 2023?

Wbrew pozorom sam ślub nie jest wcale drogi. Jeżeli zakochanej parze zależy wyłącznie na zawarciu związku małżeńskiego, mogą oni to zrobić za... 84 zł. Tyle właśnie kosztuje opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego. Koszt ślubu wzrasta, kiedy młodzi chcą pobrać się poza urzędem stanu cywilnego - wtedy należy dopłacić 1000 zł.

Ile kosztuje ślub kościelny?

Koszt ślubu kościelnego to nieco bardziej skomplikowana sprawa. Osoby wierzące, które pragną pobrać się w kościele teoretycznie mogą to zrobić za darmo. Nie funkcjonuje ustalona cena za udzielenie sakramentu małżeństwa, jednak większość par mimo wszystko decyduje się na dobrowolną ofiarę. Jak wynika z ustaleń portalu wedding.pl, pary za usługę księdza płacą od 500 do 1500 zł w zależności od sytuacji finansowej.

W niektórych parafiach należy dopłacić za obowiązkowe nauki przedmałżeńskie, jednak w większości będą one darmowe. Koszt takich nauk w kościele to maksymalnie 100 zł. Sytuacja wygląda podobnie w przypadku odpisu aktu chrztu, który także będzie niezbędny do ślubu kościelnego. Wydatek, o którym się często zapomina to organista. Za oprawę muzyczną również należy zapłacić. Średnia cena takiej usługi waha się między 200 a 400 zł.

Ile kosztuje dekoracja kościoła na ślub?

Pary, które chcą, aby kościół podczas ślubu był udekorowany powinny przygotować się na spore koszty. Mogą oni zająć się tym sami - wtedy cena będzie niższa - zapłacą wówczas wyłącznie za materiały.

Jeżeli wybiorą oni profesjonalną firmę, która ma się tym zająć, koszt może wynieść od 1000 zł do nawet kilku tysięcy.

Cena ślubu kościelnego 2023

Ksiądz/msza - ok. 1000 zł

Nauki przedmałżeńskie - ok. 100 zł

Odpis aktu chrztu - ok. 100 zł/2 os.

Organista - ok. 300 zł

Dekoracja kościoła - ok. 700 zł

Podsumowując, koszt samego ślubu w kościele może wynieść w sumie ok. 2000 zł.

Cena wesela 2023. Ile kosztuje sala?

W 2023 roku średnia cena "za talerzyk" będzie wynosiła ok. 300 zł. Jest to więc jeden z największych wydatków ślubno-weselnych. Jeżeli organizujemy wesele na 100 osób, za salę i jedzenie zapłacimy już 30 000 zł.

Tort weselny. Cena 2023

Wystawny tort weselny to osobny wydatek, którego nie zagwarantuje nam właściciel sali, w której odbędzie się wesele. Za kilogram tortu weselnego w 2023 roku należy zapłacić od 40 do nawet 150 zł.

Koszt wesela 2023. Ile kosztuje alkohol?

W cenie talerzyka niestety rzadko kiedy można liczyć na alkohol. Czasami wliczony w cenę może być pierwszy toast winem musującym lub szampanem, ale o pozostałe trunki młodzi będą musieli zadbać sami.

Na polskich weselach najczęściej pije się czystą wódkę. Pary liczą zazwyczaj około 0,5 litra wódki na jedną osobę. Wódkę na wesela kupuje się więc hurtowo, przez co cena za butelkę będzie nieco niższa. W zależności od marki i jakości alkoholu, butelka w cenie hurtowej będzie kosztowała od 19.50 zł do 38 zł. Często na wesela kupuje się także wino (1 butelka na 4 osoby) oraz szampana (butelka na 10 osób). Butelka szampana w cenie hurtowej to od 10 do 30 zł. Hurtowa cena butelki wina to od 12 do 30 zł.

Dekoracja sali na wesele 2023. Ile to kosztuje?

Dekoracja sali oraz kwiaty to kolejny spory wydatek. "Podstawowa" dekoracja kosztować będzie od 2 do 5 tysięcy złotych. Droższe, bardziej bogate aranżacje mogą kosztować nawet 10 tysięcy zł.

Suknia ślubna. Cena 2023

Ceny sukien ślubnych to jeden z najbardziej zróżnicowanych kosztów. Niektóre panie młode decydują się na zakup sukni z drugiej ręki lub z sieciówki. Wtedy cena takiej sukni nie będzie wyższa, niż kilkaset złotych.

Suknia z salonu sukien ślubnych będzie kosztowała od 3 do 5 tysięcy złotych. Jeżeli decydujemy się na suknię ślubną szytą na miarę lub od projektanta, koszty rosną nawet do kilkunastu i kilkudziesięciu tysięcy zł.

Garnitur ślubny. Cena 2023

Cena podstawy garnituru ślubnego zaczyna się od 800 zł - np. z poprzedniego sezonu. Garnitur wyższej jakości będzie kosztował od 3000 do 5000 zł.

Makijaż ślubny 2023. Cena

Koszt makijażu ślubnego z wcześniejszym makijażem próbnym to ok 200-300 zł. CZYTAJ TAKŻE: Kiedy wziąć ślub? Najpopularniejsze daty. Który termin wybrać na najważniejszą uroczystość? Ślubne przesądy i wierzenia

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!