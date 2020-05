Tylko dwie firmy zgłosiły się do przetargu na Nową Warszawską. Obie oferty przewyższają zaplanowany budżet

Jak informują urzędnicy oferty będą podlegały analizie pod względem formalno-prawnym i finansowym. Nie wiadomo na razie jak długo to potrwa.

Koperty z ofertami w przetargu otwarto w czwartek 28.05.2020. To już drugie podejście do przetargu na Nową Warszawską . Jak informuje Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska , władze Gdańska chcą na ten cel przeznaczyć 20 000 000 zł. Obie oferty niemal dwukrotnie przewyższają zaplanowany budżet.

II etap – dokończenie trasy tramwajowej z pętlą przy ul. Jabłoniowej/al. Adamowicza

Co ważne, planowane są już działania związane z drugim etapem, obejmującym pozostałe dwa odcinki linii tramwajowej, od przystanku przy ul. Łódzkiej do pętli Jabłoniowa/al. Pawła Adamowicza. Ogłoszenie postępowania dla tej części inwestycji planowane jest w drugiej połowie roku. Realizacja inwestycji ma zakończyć się do grudnia 2021 r.

Po zakończeniu budowy obu etapów, będzie połączenie tramwajowe od al. Havla do al. Adamowicza. Budowa Nowej Warszawskiej jest jednym z elementów programu Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A, który jest współfinansowany z funduszy unijnych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.