Tylko połowa mieszkańców Pomorza decyduje się na trening przynajmniej raz w tygodniu. Wyniki raportu MultiSport Index 2023

Raport aktywności fizycznej mieszkańców Pomorza 2023

Najwięcej badanych z Pomorza uprawia sport dla poprawy kondycji psychicznej (50 procent). Tylko co siódmy badany (15 procent) robi to profilaktycznie, co jest jednym z najniższych wyników w kraju. To wyniki z badania MultiSport Index 2023, zrealizowanego na zlecenie Benefit Systems.

Zaledwie co ósmy (13 proc.) mieszkaniec województwa pomorskiego ćwiczy pięć razy w tygodniu lub częściej. To jeden z gorszych wyników w kraju, przy średniej wynoszącej 18 procent. Nieco więcej, bo 16 procent, twierdzi, że ćwiczy trzy do czterech razy w tygodniu. Z kolei aż co czwarty mieszkaniec (25 proc.) deklaruje, że nie podejmuje aktywności fizycznej nigdy.