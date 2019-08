Tym poważnie zaszkodzisz swojemu dziecku! Uważaj!

Alkohol, papierosy, narkotyki – o tym, że powinno się ich unikać w czasie ciąży, wie każdy, ale nie każdy wie, czym grozi kontakt z tymi substancjami. Nie każdej kobiecie udaje się też wytrwać bez nich w czasie ciąży i nawet jeśli zdają sobie sprawę z tego, że postępują źle, sięgając w czasie ciąży po kieliszek czy papierosa, nie potrafią z nich zrezygnować. Tymczasem są to bardzo niebezpieczne dla dziecka czynniki teratogenne.

Czynniki teratogenne, czy inaczej mówiąc: teratogeny, są to substancje, które wywołują powstawanie wad rozwojowych, zarówno u ludzi, jak i u zwierząt. Czynnik teratogenny oddziałuje na organizm kobiety, a tym samym rozwijający się w nim płód, u którego wywołuje rozwijanie się wad wrodzonych. Czynniki teratogenne dzieli się na:

biologiczne: to przede wszystkim przechodzone w czasie ciąży choroby wirusowe i bakteryjne oraz zaburzenia metaboliczne

fizyczne: hałas, przegrzanie, a przede wszystkim promieniowanie

chemiczne: to przede wszystkim substancje chemiczne obecne w środowisku, niektóre leki, ale także odżywianie ciężarnej

Ciąża to wyjątkowy stan kobiecego organizmu, dlatego oczywiste jest, że w czasie jej trwania konieczne jest szczególnie dbanie o siebie. To zaś oznacza m.in. konieczność zrezygnowania z pewnych rzeczy, które mogą zaszkodzić dziecku. Sprawa jest o tyle poważna, że niektóre czynniki teratogenne mogą doprowadzić do naprawdę ciężkich upośledzeń dziecka! Należy jednak pamiętać, że nawet pozornie nie tak groźne konsekwencje kontaktu z substancjami szkodzącymi dziecku, mogą boleśnie odbić się na jego rozwoju. Dlatego wiedząc, że coś szkodzi rozwojowi płodu, powinniśmy tego unikać.