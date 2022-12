Tymi wydarzeniami żył pomorski show-biznes w 2022 roku! Open'er, Męskie Granie, festiwale w Sopocie... Co się działo w pomorskim? Lista

Koncert, festiwale, ważne wydarzenia kulturalne - czym żył pomorski show-biznes w 2022 roku?

Rok 2022 w Trójmieście, w pomorskim show-biznesie, upłynął pod znakiem koncertów i festiwali.

W sezonie letnim Opera Leśna gościła m.in. trzy koncerty, organizowane przez stacje telewizyjne - Polsat, TVN oraz TVP. Lotnisko w Kosakowie ponownie przyciągnęło miłośników Open'era, a Gdynia na kilka dni stała się stolicą polskiego filmu.

To niejedyne wydarzenia, które odbyły się w Gdańsku, Gdyni i Sopocie, które relacjonowaliśmy naszym czytelnikom. Zajrzyjcie do galerii i przekonajcie się, co jeszcze wydarzyło się w ciągu mijających dwunastu miesięcy.