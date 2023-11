Typowy listopad nad morzem. Taki będzie świąteczny weekend

Temperatury w przedziale 7-10 st., zachmurzenie z nielicznymi przejaśnieniami, możliwe opady i silniejsze podmuchy wiatru. Najbliższy weekend nie będzie pogodowo odbiegał od „standardowej”, listopadowej pogody nad morzem. Możliwe są opady deszczu w sobotę, kiedy będziemy świętować Narodowy Dzień Niepodległości.

Obszar północnej Polski znajduje się pod wpływem niżu znad Morza Północnego, za którym nadciąga masa chłodniejszego powietrza polarno-morskiego. I z taką aurą zetkniemy się w czasie najbliższego weekendu. Piątkowy poranek, 10 listopada, przywitał mieszkańców Pomorza słonecznym, lekko tylko zachmurzonym niebem i umiarkowanym wiatrem. Jest to najbardziej pogodny, wg prognoz, moment najbliższych dni.

Już od wczesnego, piątkowego popołudnia zacznie się mocno chmurzyć. Temperatura sięgać będzie od 9 do 11 st. C, a nocą od 4 do 5 st. C. Prognozy nie przewidują opadów – padać, przelotnie, może jedynie na zachodzie regionu. Najmocniejsze podmuchy wiatru występować mogą w rejonie Helu (wiało będzie z południowego zachodu i południa).

Sobota, 11 listopada. Jaka będzie pogoda w Święto Niepodległości?

- Zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami, głównie na wschodzie, opady deszczu, przejściowo o natężeniu umiarkowanym. Temperatura maksymalna od 7 st. C do 9 st. C. Wiatr słaby, zachodni i południowo-zachodni, miejscami zmienny – informuje prognoza przygotowana dla Pomorza na ten dzień przez IMGW.

Według prognoz poranek może przywitać nas słońcem, jednak później będzie już tylko pochmurno. Opadów deszczu można spodziewać się późnym popołudniem oraz wieczorem i w nocy. Oznacza to, że parady, wydarzenia plenerowe z okazji Narodowego Dnia Niepodległości ominie deszcz.

Niedziela 12 listopada. Prognoza pogody

Będzie to deszczowy, pochmurny i najchłodniejszy dzień weekendu. Padać będzie, z przerwami, od samego rana, aż do wieczora. Temperatura maksymalna wahać się będzie od 6 st. C do 9 st. C. Wiatr będzie słaby lub umiarkowany, miejscami nawet porywisty - zachodni i północno-zachodni.

