Uchodźczynie z Czeczenii i gdańszczanki szyją maseczki dla szpitali. "Kiedyś same potrzebowałyśmy pomocy" [zdjęcia]

- Kiedyś same potrzebowałyśmy pomocy w odnalezieniu swojego miejsca w Polsce, teraz chcemy być przydatne w trudnym dla wszystkich czasie - swoje motywy tłumaczą pomysłodawczynie akcji, zrzeszone w Fundacji Kobiety Wędrowne, która już od lat używa szycia do integrowania polskich i czeczeńskich kobiet.

Wszak posiadają one niemal wszystko co potrzeba: nowoczesne przemysłowe maszyny krawieckie, parowe żelazka i elektryczne nożyce do krojenia dużej ilości materiału. Brakuje tylko pieniędzy na jego zakup. Potrzebne są też gumki, nici i flizelina medyczna. Dlatego w internecie trwa zbiórka na materiały niezbędne do dalszej produkcji. Przez kilka dni zebrano już blisko 15 tys. zł.