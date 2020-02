Uchwały anty-LGBT to "uchwały nienawiści". Gdański prawnik reaguje

Trudno się godzić na to, jak postępuje władza publiczna wobec obywateli - mówi prawnik. - Podejmowanie "uchwał nienawiści" narusza elementarne zasady moralne, nie tylko prawne. Proszę się wczuć w sytuację osoby homonormatywnej, żyjącej w gminie, która taką uchwałę podjęła! Przecież to potwarz. Po lekturze kilku opracowań prasowych stwierdziłem, że trzeba jakoś zadziałać i przygotowałem "kontruchwałę", której projekt umieściłem na Facebooku

Karta proponuje wytyczne mające bronić, zdaniem autorów, wartości rodzinnych. Apeluje ona m.in. by samorządowe programy walki z alkoholizmem, przemocą i narkomanią uwzględniały "zasadę poszanowania integralności rodziny" oraz by samorządy nie wspierały finansowo organizacji, które podważają tożsamość małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny.

- Kontruchwała to jedno, jest pozytywnym wzorcem działania dla gmin, które dotychczas milczały w tych sprawach. Jednak ponad 90 takich uchwał już w Polsce obowiązuje. Należy coś zrobić, by je wyeliminować z obiegu. Pierwszy krok to wojewoda, który sprawuje nadzór nad gminami. Mam świadomość, że wojewoda jako reprezentant rządu w terenie może nie chcieć tego robić, jednak wskutek przygotowanej przeze mnie skargi powszechnej przynajmniej będzie musiał zająć stanowisko i się wytłumaczyć. Celem skargi jest przede wszystkim zmuszenie wojewodów do zajęcia publicznego stanowiska. Chciałbym wiedzieć, dlaczego nie zwracają uwagi na zagrożenie dla naszej praworządności - argumentuje Jakub Szlachetko.

Inicjatywę prezesa Instytutu Metropolitalnego popiera Lidia Makowska, gdańska działaczka społeczna na rzecz równości.