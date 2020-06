UCK w Gdańsku przygotowuje filmy instruktażowe dla rodziców wcześniaków

Niestety, w przypadku klinik neonatologicznych wprowadzone restrykcje sanitarne oznaczają brak możliwości kontaktu rodzica z leczonym na oddziale wcześniakiem. Taki stan rzeczy jest spowodowany próbą niedopuszczenia do rozwoju ogniska epidemii koronawirusa w placówce, która zajmuje się leczeniem najmłodszych pacjentów.

O ile podczas pobytu w klinice dzieci są pod opieką specjalistów, to po wyjściu ze szpitala to na rodzicach spoczywa częściowo dalszy wysiłek ćwiczeń i pielęgnacji. Dlatego eksperci z Samodzielnego Zespołu Fizjoterapeutów UCK przygotowują specjalne filmiki instruktażowe, które mają wyjaśnić krok po kroku, w jaki sposób postępować z dzieckiem, ćwiczyć i stymulować jego prawidłowy rozwój.

- Ma to na celu kontynuację działań fizjoterapeutycznych prowadzonych podczas pobytu dziecka w klinice w ramach wspierania prawidłowego rozwoju psychoruchowego dziecka. To wiedza, którą rodzice mogą wykorzystać zanim trafią z dzieckiem do ośrodka rehabilitacyjnego - informują przedstawiciele UCK.