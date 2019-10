Uczeń gdańskiego liceum stworzył audioprzewodnik

- Jestem uczniem gdańskiej szkoły średniej i pasjonatem programowania, stąd też tworzeniem aplikacji od strony technicznej zająłem się sam. Na pomysł stworzenia audioprzewodnika wpadł mój tata, gdy wspólnie zwiedzaliśmy Berlin w czasie tegorocznego długiego weekendu majowego. Stwierdził, że brakuje mu czegoś, co pomogłoby zorganizować zwiedzanie i oszczędzić czas, dochodząc do wniosku, że mogłaby to być właśnie aplikacja mobilna – opowiada nam twórca aplikacji zwiedzajgdansk.pl, Jakub Lange.

- W aplikacji znajdziemy cztery gotowe trasy zwiedzania, a także dużo przydatnych informacji praktycznych, jak na przykład te o cenach biletów do muzeów lub położeniu toalet. Treść przewodnika dotycząca zabytków została oparta o rzetelne źródło informacji, jakim jest Gedanopedia – internetowa encyklopedia Gdańska. Było to możliwe dzięki uprzejmości Fundacji Gdańska, która jest właścicielem tego portalu – mówi dalej młody programista.

Aplikacja dostępna jest zarówno dla systemu Android, jak i iOs. Przygotowana została w dwóch językach: polskim i angielskim, dzięki czemu mogą korzystać z niej nie tylko mieszkańcy i polscy turyści, ale też zagraniczni.

- Audioprzewodnik nie mógłby powstać bez wsparcia wielu wolontariuszy, którzy stworzyli nagrania oraz przetłumaczyli aplikację na język angielski. Jest to grupa 11 osób, wśród których znaleźli się także Amerykanie i Kanadyjczyk - ich pomoc była niezastąpiona podczas nagrywania angielskiej wersji audio. Choć część ochotników to po prostu moi znajomi, to zdecydowaną większość z nich znalazłem za pośrednictwem internetu – kontynuuje Jakub Lange. - Zdjęcia do aplikacji wykonaliśmy z tatą i bratem samodzielnie. Prace nad projektem trwają od połowy maja. Trwają, bo mimo tego, że aplikacja od września jest już dostępna, to cały czas ją rozwijamy. Potencjał jest ogromny, ale obecnie skupiamy się po prostu na dodawaniu kolejnych zabytków i interesujących miejsc, których w Gdańsku jest bardzo dużo – podsumowuje.