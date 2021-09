Udana akcja funkcjonariuszy KAS i policji. Zabezpieczono 8 tysięcy sztuk nielegalnego towaru o wartości ponad 2,5 mln zł. Zatrzymano 1 osobę Kamil Kusier

Udana akcja funkcjonariuszy KAS i policji. W Gdańsku zabezpieczono towar o wartości 2,5 mln zł KMP w Gdańsku Zobacz galerię (4 zdjęcia)

Funkcjonariusze Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni wraz z policjantami z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku zajmującymi się zwalczaniem przestępczości gospodarczej ujawnili na jednym z targowisk w Gdańsku sprzedaż towarów z podrabianymi znakami znanych marek odzieżowych – informuje Klaudia Cieślik z Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku. Wartość zabezpieczonych przedmiotów to ponad 2,5 miliona złotych. Zatrzymanemu mężczyźnie za obrót podrobionym towarem grozi kara pozbawienia wolności do lat 2, a w przypadku gdy proceder był stałym źródłem dochodu, kara może wynosić nawet do 5 lat.