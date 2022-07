Udana akcja służb ratunkowych w Gdańsku. Mężczyzna tonął w Opływie Motławy. Przytomność pani bosman i służb ratunkowych uratowała mu życie!

Udana akcja służb ratunkowych w Gdańsku. Mężczyzna tonął w Opływie Motławy

W środę, 6 lipca 2022 roku ok. godziny 20:49 na stanowisku kierowania ratownictwem odebrano zgłoszenie o tonącej osobie przy ul. Litewskiej 2 w Gdańsku. Dzięki szybkiej reakcji pani bosman i jej męża mężczyznę, który znalazł się pod wodą, udało się podjąć i wyciągnąć na brzeg. Przybyli na miejsce strażacy od razu przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, do której dołączyli później ratownicy medyczni.

- Długą resuscytację z wykorzystaniem defibrylatora AED prowadzili przybyli na miejsce strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku wspólnie z przybyłym później zespołem ratownictwa medycznego - informuje mł. bryg. Jacek Jakóbczyk, rzecznik prasowy KM PSP w Gdańsku.

Jak informuje KM PSP w Gdańsku, mężczyźnie, który w pewnym momencie znalazł się całkowicie pod wodą, udało się przywrócić czynności życiowe i został przetransportowany do szpitala.