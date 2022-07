UEFA nałożyła dwie kary na Lechię Gdańsk za mecz z Akademiją Pandev. Kibice zobaczą mecz z Rapidem Wiedeń

Lechia mogła spodziewać się wysokiej kary, a rozczarowania bójką na trybunie nie ukrywał Tomasz Kaczmarek, trener gdańskiego zespołu.

- W pierwszej kolejności chciałbym przeprosić, wszystkich którzy przybyli na stadion, za to, co się stało na trybunie. Jest nam wstyd. Gramy dla ludzi, żeby pokazać naszą pasję, a na mecz mogły przyjść całe rodziny, oglądać piłkarzy i żeby czuli się bezpiecznie i wracali na stadion. Mam nadzieję, że to wszystko zostanie bardzo dokładnie wyjaśnione. W pierwszej chwili pojawił się u nas szok i nie mogliśmy uwierzyć w to, co widzieliśmy. Grają u nas zawodnicy, którzy na tej trybunie mieli przyjaciół, rodziny na stadionie. Staramy się zawsze być na wszystko przygotowani, ale na coś takiego się nie da - mówił trener Kaczmarek po meczu z Akademiją.