Ukradł 3 tys. litrów paliwa. 26-latek z Gdańska usłyszał 11 zarzutów

Z samochodu na minuty ukradli paliwo. Wpadli, gdy je przelewali

Gdańscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 26 i 39-lat, którzy włamali się do auta i ukradli z niego paliwo. Złodziei na gorącym uczynku zatrzymali policjanci ze Śródmieścia, gdy akurat przelewali ukradzioną benzynę do swojego auta. Mężczyźni trafili do policyjnego ares...