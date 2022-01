Ukradł sofę z galerii handlowej. Chciał wykorzystać jej obicie do obszycia zagłówków w samochodzie. Grozi mu 5 lat więzienia

We wtorek, 11 stycznia br. po godzinie 11:00 policjanci zostali wezwani do jednego z centrów handlowych na Śródmieściu. Chodziło o kradzież sofy z pasażu galerii. 41-latka z powiatu tczewskiego przed przybyciem policji ujęli pracownicy ochrony. Funkcjonariusze po przybyciu na miejsce zdarzenia zatrzymali złodzieja i zabezpieczyli nóż, który mężczyzna miał przy sobie.

Jak podaje Komenda Miejska Policji w Gdańsku, sprawca najpierw nożem próbował wyciąć obicie kanapy, a kiedy mu się to nie udało, zabrał cały mebel i wyszedł z centrum handlowego. Złodziej przyznał, że ukradł kanapę, ponieważ chciał wykorzystać jej obicie z eko-skóry do obszycia zagłówków w swoim samochodzie. 41-latek trafił do aresztu. 12 stycznia br. usłyszał zarzuty za kradzież mebla wartego prawie 5 tysięcy złotych. Mężczyzna może teraz trafić do więzienia na 5 lat.