Ukraińscy pracownicy chcą uczyć się języka polskiego. Pracodawcy jednak niechętnie chcą finansować kursy językowe

Ponad połowa Ukraińców (67 proc.), która przyjeżdża do pracy nad Wisłę, nie zna języka polskiego. Jedynie 30 proc. zna go na tyle, by się porozumieć, a zaledwie 3 proc. zna go biegle – tak wynika z badań zleconych przez Gdański Urząd Pracy, które przeprowadzili Pracodawcy Pomorza we współpracy z Grupą Progres.

Nieznajomość języka nie wpływa jednak na brak chęci do jego poznania. Znaczna część ankietowanych Ukraińców (74 proc.) stwierdziła, że chciałaby rozpocząć kurs lub szkolenie języka polskiego.

– Do tej pory pracodawcy nie zachęcali Ukraińców do nauki polskiego. Ci, którzy go nie znali, pracowali w zespołach rosyjskojęzycznych lub ukraińskojęzycznych. Ambitniejsi rozmawiali z Polakami, próbując nauczyć się ich języka – mówi Yuliia Novytska, Kierownik Działu Legalizacji Zatrudnienia w Grupie Progres. – Ukraińcy zrozumieli jednak, że jeśli chcą dobrze zarabiać i rozwijać się zawodowo w Polsce, muszą znać ojczysty język swojego pracodawcy. Coraz częściej pytają o możliwość sponsorowania kursu językowego przez pracodawcę. Korzystają też z programów Unii Europejskiej finansujących lub współfinansujących naukę polskiego – dodaje.