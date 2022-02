Ukraińskie dzieci uciekają przed rosyjskimi bombami [SZOKUJĄCE ZDJĘCIA] - alarmują SOS Wioski Dziecięce! Każdy z nas może pomóc

- Jak informują nasi koledzy z SOS Ukraina dzieci w pieczy instytucjonalnej w wielu miejscach kraju zostały bez opieki. Wychowawcy albo walczą, albo ewakuowali się ze swoimi rodzinami. SOS Ukraina organizuje wolontariuszy do opieki nad dziećmi. Tych dzieci jest 98 tysięcy - informuje portal polskatimes.pl Anna Choszcz-Sendrowska, dyrektorka Działu Komunikacji i PR, Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce.

Przewidując eskalację konfliktu międzynarodowego SOS Woski Dziecięce Ukraina zorganizowały w zeszłym tygodniu ewakuację 99 osób - dzieci i rodziców zastępczych obwodu Ługańskiego i Kijowskiego, w bezpieczniejsze, przynajmniej na razie, okolice Lwowa. 78 dzieci i opiekunów nie chciało opuszczać swoich domów. Podczas wczorajszych bombardowań wraz z pracownikami SOS chronili się w schronach. Na razie nikt nie ucierpiał. Jednak prognozy dotyczące eskalacji konfliktu są fatalne. Dlatego SOS Wioski Dziecięce w Polsce deklarują chęć przyjęcia ukraińskich rodzin i uruchamiają zbiórkę na pomoc dzieciom Ukrainy.

Jak szacują eksperci Stowarzyszenia SOS Wiosek Dziecięcych w Ukrainie atak na pełną skalę dotknie wiele osób. Szacuje się, że będzie to 2,9 miliona osób. Niektóre prognozy wskazują na wzrost tej liczby nawet do 8 milionów rannych i ok. 2 miliony przesiedlonych.