Ulica Cedrowa pod wodą! Służby ćwiczyły ochronę przeciwpowodziową

Ćwiczenia przeciwpowodziowe na ulicy Cedrowej

- Jako miasto inwestujemy w potrzebną infrastrukturę, tj. zbiorniki, ogrody deszczowe, czy różnego rodzaju sprzęt przeciwpowodziowy, ale podczas sytuacji kryzysowych nic nie zastąpi koordynacji rzeczywistych działań ludzi – mówi Piotr Borawski, zastępca prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu. - Podczas zebrań miejskich i wojewódzkich sztabów zarządzania kryzysowego te sytuacje przyniosły nam konkretne wnioski i procedury, więc z każdą taką sytuacją jesteśmy lepiej przygotowani do nagłych działań. Nic jednak nie zastąpi dobrych i realnych ćwiczeń - dodaje.

Na to trzeba być gotowym

Wraz ze wzrostem temperatury rośnie prawdopodobieństwo występowania zjawisk kryzysowych. Obecnie jesteśmy w okresie podwyższonego ryzyka, w którym mogą wystąpić intensywne deszcze nawalne. Dodatkowym, niebezpiecznym zjawiskiem, są powodzie miejskie. To nie jest to samo, co ogromna powódź, ale równie poważna sytuacja, w której woda spływa ulicami miasta.