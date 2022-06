Ulica Elektryków - nowe miejsce. Pop-up na Elektryków w Gdańsku. Kolacja na Ulicy Elektryków Maja Czech

Ulica Elektryków - nowe miejsce. Pop-up na Elektryków w Gdańsku. Kolacja na Ulicy Elektryków Piotrhukalo

Stocznia oraz Ulica Elektryków to letnie centrum Miasta Gdańska. Ulica Elektryków może kojarzyć się z imprezami do białego rana, ale to nie wszystko, co ma do zaoferowania najmodniejsza przestrzeń sezonu. W mieszczącym się na Elektryków W4 Food Squat już wkrótce profesjonalni szefowie kuchni zabiorą was na kulinarną podróż dookoła świata.