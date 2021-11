Ulica prof. Jerzego Stankiewicza zamiast Potęgowskiej? Mieszkańcy piszą do wojewody, radni interweniują w Wydziale Geodezji

Ulica Potęgowska jest, ale tak jakby jej nie było

Fragment ul. Potęgowskiej, która obecnie nosi nazwę ul. prof. Jerzego Stankiewicza, zdaniem Urzędu Miasta do końca października 2021 roku nie nosił żadnej nazwy. To ciekawe, bowiem na oficjalnych planach miasta fragment tejże ulicy na Jasieniu przypisany jest właśnie do ul. Potęgowskiej. Kto w takim razie wprowadził radnych w błąd?

Jak informują radni z rady dzielnicy Jasień, konsultacje w sprawie zmiany nazwy ulicy odbyły się… dzień przed sesją rady miasta. Decyzją radnych z klubu Wszystko dla Gdańska projekt na komisji przeszedł i trafił pod głosowanie na XLI Sesji Rady Miasta Gdańska.