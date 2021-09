Festiwal biegów przełajowych zagościł do Oliwy po raz pierwszy. Ultras Oliwski - Wokół Radości to impreza sportowa kierowana do całych rodzin. W sobotę, 11 września 2021 roku jedni biegali na dystansie ok. 9 km, inni na półmaratońskim, a jeszcze inni postawili na nordic walking.

Ultras Oliwski 2021 - wyniki oraz zdjęcia

Ultras Oliwski 2021 wyniki półmaratonu

1. Łukasz Gołaszewski (Gdańsk) - 1:28.39

2. Jakub Czaja (Gdańsk, CTS) - 1:29.34

3. Adam Baranowski (Gdańsk) - 1:31.07

4. Łukasz Romanowski (Gdańsk, Debestim) - 1:33.24

5. Andrzej Humiński (Gdańsk, Fabryka Czekolady Bałtyk) - 1:35.59

6. Dariusz Zalewski (Gdańsk, M.A.D.D.) - 1:37.12

7. Andrzej Potoczek (Lichnowy, Press Glass) - 1:38.35

8. Grzegorz Pepliński (Gdańsk, ***** ***) - 1:40.05

9. Grzegorz Sułek (Gdańsk) - 1:45.12

10. Dawid Kreft (Rumia) - 1:46.37

...

16. Agnieszka Baranowska (Gdańsk) - 1:49.32

29. Małgorzata Folwarska (Gdańsk) - 1:57.41

42. Karolina Zygry-Wiśniewska (Gdańsk) - 2:09.11

Ultras Oliwski 2021 wyniki OBC Run 9 km

1. Mateusz Gajewski (Poznań, Smaruj na trening team) - 34.23

2. Jan Chrzanowski (Gdańsk) - 34.35

3. Marta Łagownik (Gdańsk, Bałtyk Fabryka Czekolady/Smaruj na trening) - 38.27

4. Jakub Dziemian (Gdańsk) - 40.18

5. Daniel Penk (Gdańsk, Bornholm Runners) - 42.26

6. Mariusz Kulesza (Gdańsk) - 43.20

7. Maciej Kroplewski (Gdańsk) - 43.39

8. Katarzyna Zdrojewska (Gdańsk) - 49.44

9. Jarosław Zieliński (Gdynia, #Making Zielinski) - 50.56

10. Joanna Zrzelska (Gdańsk) - 51.24

Impreza sportowa mająca aktywować do ruchu na świeżym powietrzu zorganizowana została w ramach corocznego święta oliwian - Viva Oliwa. Trasy biegów wyznaczone były w Lasach Oliwskich wokół malowniczej Doliny Radości. Uczestnicy mieli do wyboru bieg główny na dystansie zbliżonym do półmaratonu (ok. 21 km), bieg OBC Run na ok. 9 km, nordic walking na ok. 7 km oraz biegi dla dzieci.Miasteczko biegacza zlokalizowane było przy Stawie Młyńskim, gdzie na uczestników i kibiców czekały szereg atrakcji jak rozgrzewka, animacje dla dzieci i młodzieży, strefa gastronomiczna oraz specjalna strefa garden party, w której zawodnicy wspólnie z rodzinami i przyjaciółmi mogli odpocząć po rywalizacji przy dźwiękach muzyki.Najszybszy w biegu głównym na ok. 21 km okazał się gdańszczanin, który uzyskał czas 1:28.39. Prawie minutę stracił do niego na mecie. Trzeci z czasem 1:31.07 był natomiast. Najszybsza spośród kobietosiągnęła czas 1:49.32. Dystans półmaratoński ukończyło 62 biegaczy.W biegu OBC Run na ok. 9 km wygrał poznaniak(34.23), który wyprzedził gdańszczan(34.35) oraz(38.27). Ten dystans ukończyło 20 biegaczy. W nordic walking najlepszy był(46.45), którzy wyprzedził 16 zawodników.