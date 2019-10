Umowa dzierżawy terenu z Port Service nie zostanie przedwcześnie rozwiązana. Aktywiści podejmują działania

- Nie chcemy tego zakładu obok nas. Pierwszy pomysł to wypowiedzenie dzierżawy gruntu przez panią prezydent. Drugi to zmiana zagospodarowania przestrzennego. Wniosek mogą zgłosić radni. Taką wolę wykazał m.in. Waldemar Jaroszewicz (PiS) - mówi Tomasz Rakowski.

Razem z przewodniczącym zarządu dzielnicy Nowy Port i prezesem stowarzyszenia Gdańsk Tworzą Mieszkańcy, Łukaszem Hamadykiem, zaapelował do radnych miejskich o zmiany w planie zagospodarowania, aby zmieniono lokalizację zakładu na mniej szkodliwą dla ludzi. - Apelujemy do radnych aby złożyli wniosek o zmianę planu zagospodarowania - powiedział Łukasz Hamadyk.

- Jest szeroki odzew społeczny. Czujemy w powietrzu chemiczny odór, ten zapach jest nieorganiczny, to zupełnie co innego niż czuć na Szadółkach - dodaje.

Umowa miasta z Port Service została zawarta w 1994 roku przez ówczesny Urząd Rejonowy. - Miasto działa tu w imieniu Skarbu Państwa, jako starostwo, ponieważ umowę zawarto w czasach kiedy te tereny należały wprost do Skarbu Państwa i zarządzał nimi kierownik Urzędu Rejonowego. Sprawy te trafiły do starostów, a w miastach na prawach powiatu są nimi prezydenci - powiedział Alan Aleksandrowicz.

- Wielokrotnie odpowiadaliśmy na skierowane przez media pytania. Zapraszaliśmy do naszego zakładu przedstawicieli mediów oraz polityków, tak mocno aktywnych jak zwykle tylko przy okazji kampanii wyborczych, że nie pozostało już nic do powiedzenia. Możemy jedynie przyglądać się owym wystąpieniom i liczyć na zaproszenie do merytorycznej i konstruktywnej dyskusji na temat działalności naszego zakładu - czytamy w nadesłanym do naszej redakcji oświadczeniu. - Pragniemy podkreślić, że Port Service realizuje swoją misję wobec środowiska dbając o zdrowie i bezpieczeństwo epidemiologiczne mieszkańców, redukując ilość wytwarzanych odpadów - czytamy dalej w komunikacie firmy.

Poniżej pełne oświadczenie Port Service:

"Ze szczególnym zainteresowaniem śledzimy doniesienia medialne o trwającej kampanii kandydatów na przedstawicieli suwerena w parlamencie RP.

Poruszana sprawa zakładu Port Service jest stałym elementem wykorzystywanym do osiągnięcia rozgłosu i podkreślenia swojej obecności w przestrzeni publicznej. Wnoszone, przez osoby politycznie zaangażowane, żądania i obietnice usunięcia Port Service z mapy trójmiasta nie są poparte konkretnymi i uzasadnionymi argumentami.