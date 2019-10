Umowa na pierwszy budynek Airport City Gdańsk podpisana. Biurowiec "Alpha" powstanie w 2021 roku za blisko 66 milionów złotych

- Airport City Gdańsk to inwestycja wyjątkowa pod każdym względem, zarówno patrząc na jej skalę, jak i jej elegancką, ponadczasową architekturę. Przede wszystkim jednak to jedyny taki projekt na rynku biurowym w Polsce, który będzie dodatkowym impulsem do wzrostu sektora biur w całym Trójmieście. Już teraz jest to jedna z najszybciej rosnących lokalizacji biurowych w tej części Europy, a gdańskie lotnisko bez wątpienia przeciera szlaki na pozostałych rynkach regionalnych w naszym kraju - podkreśla Marcin Faleńczyk dyrektor biura JLL w Trójmieście.