Umowa na remont Domu Wałmistrza na Górze Gradowej podpisana

Dom Wałmistrza to nieduży ceglany budynek o dwuspadowym dachu. Stoi na bastionie Notzkenberg (Neubauera), w południowej części zespołu budynków przy ul. Reduta Miejska 1 w Gdańsku. Wzniesiono go po 1880 roku. Służył za mieszkanie dla jednego z dziesięciu wałmistrzów, którzy pod koniec lat. 80. XIX wieku doglądali fortyfikacji miejskich. Teren ten, będący na obszarze Hevelianum, jest wpisany do rejestru zabytków.

- Jest to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w zakresie termomodernizacji - mówił przed podpisaniem umowy wiceprezydent Alan Aleksandrowicz. - Projekt zakłada wzmocnienie fundamentów, stropów, ścian, modernizację klatki, jest część związana z elektryką. Planowany jest też remont elewacji. To cenne dla całego kompleksu. W tym obiekcie będą funkcje biurowe. Życzę, żeby te wszystkie prace przebiegły sprawnie, żebyśmy w połowie przyszłego roku mogli otwierać zmodernizowany obiekt - dodał.