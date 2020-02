Unia przeznaczy na gdańską spalarnię na Szadółkach 63 miliony euro. Urzędnicy się cieszą, bo to ponad połowa kosztów inwestycji

Z kolei Sławomir Kiszkurno, prezes zarządu Portu Czystej Energii Sp. z o.o. zapowiedział, że pierwsze rozruchy zakładu mogą rozpocząć się w 2023 roku, a jego eksploatacja przewidziana została na 25 lat, a więc niemal do 2050 r.

- Tak naprawdę połowa środków przeznaczonych na budowę to koszty budowy systemu oczyszczania spalin i wszystko, co się z tym wiąże. Jest to bardzo nowoczesna instalacja i liczymy, że poza edukacją, spowoduje domknięcie systemu gospodarki odpadami w metropolii, bo dzisiaj to najbardziej destrukcyjnie działa na opłaty dla mieszkańców – chodzi o ceny za zagospodarowanie tej frakcji resztkowej, którą będziemy spalać, czyli tej frakcji, która nie nadaje się do recyklingu, nie nadaje się tak naprawdę do niczego – powiedział.

Zastrzegł, że inwestycja może obniżyć cenę za zagospodarowanie odpadów resztkowych nawet 4-5 razy.