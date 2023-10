Unieszkodliwianie min z II wojny światowej w Bałtyku. Od wtorku zabroniono kąpieli w Jelitkowie i na Westerplatte

Unieszkodliwione zostaną miny z czasów II wojny światowej

We wtorek o godzinie 8:00 rozpocznie się unieszkodliwianie min morskich z okresu drugiej wojny światowej. Operacja przeprowadzana przez jednostkę Marynarki Wojennej będzie miała miejsce na wodach Zatoki Gdańskiej. W związku z tym od wejścia na plażę nr 78 w Jelitkowie do wejścia nr 34 na Westerplatte będzie obowiązywał bezwzględny zakaz kąpieli, połowu ryb i nurkowania.

Przedsięwzięcie to ma na celu wydobycie, transport oraz unieszkodliwienie bomb lotniczych, które znajdowały się na dnie w rejonie Zatoki Puckiej. Za akcję odpowiada Urząd Morski w Gdyni, natomiast wykonawcą jest wyspecjalizowana jednostka Marynarki Wojennej.

Operacja będzie trwać od wtorku do środy w godzinach od 8:00 do 17:00. Wyznaczono w związku z tym strefy bezpieczeństwa, która rozpoczyna się na terenie linii brzegowej Zatoki Gdańskiej od Jelitkowa (wejście nr 78) do Westerplatte (wejście nr 34). Poza Gdańskiem zakaz będzie obejmował również plaże na odcinku od Jelitkowa do Mechelinek (włącznie).