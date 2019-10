Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku "Szpitalem bez papierosa"? Trwa kampania edukacyjna

- Wydawać by się mogło, że „Szpital bez papierosa” to hasło oczywiste. My jednak w swoich działaniach nie ograniczamy się jedynie do informacji „tu nie wolno palić”. Chcemy naszego pacjenta wyedukować, by wiedział, dlaczego jest to tak istotne oraz pomóc mu w wyjściu z nałogu – podkreśla Jakub Kraszewski, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego.

Szpital, jako pierwsza placówka medyczna w Polsce, będzie realizować deklarację Międzynarodowe Stowarzyszenie Badań nad Rakiem Płuc. Chodzi przede wszystkim o edukowanie, informowanie i większą opiekę nad pacjentami, którzy nie mogą rzucić nałogu. Na kartach wypisowych pojawią się informacje o szkodliwości palenia, a do dyspozycji chorych będą konsultacje z psychologami i edukatorami.