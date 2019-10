Uniwersytet Dzieci w Gdańsku. Od przyszłego roku przy UG zostaną otwarte dwa kierunki "studiów" dla najmłodszych

Uniwersytet Dzieci w Gdańsku. Dwa kierunki "studiów" dla najmłodszych

Ten drugi jest już znany trójmiejskim uczniom, którzy mieli okazję zapoznać się z darmowymi scenariuszami zajęć, z których korzysta znaczna ilość lokalnych placówek. W 2020 roku zawita do nas także pierwsza opcja. We współpracy z Uniwersytetem Gdańskim, Uniwersytet Dzieci uruchomi w Gdańsku dwa kierunki "studiów" dla dzieci, będą to: odkrywanie (dla dzieci w wieku 6-7 lat) oraz inspiracje (dzieci 8-9 lat).