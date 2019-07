Upały i burze na Pomorzu i w całej Polsce. IMGW wydał ostrzeżenia!

IMGW wydało ostrzenia na najbliższe dni! W czwartek i piątek upalnie ma być tylko w kilku miejscach w Polsce. W sobotę prawie w całym kraju zapowiadane są burze, a już od niedzieli w większości regionów termometry pokażą ponad 30 stopni! W woj. kujawsko - pomorskim i śląskim Instytut wydał ostrzeżenia 2 stopnia! To temperatury dochodzące do 33 stopni, a nawet więcej.

Upały w Europie. Wysokie temperatury wrócą do Polski?

W najbliższych dniach spodziewany był mocny wzrost temperatur. Fala upałów miała przemieścić się do Polski z Europy Środkowej.

Już we wtorek we Francji zanotowano w Brive-la-Gaillarde aż 42,1 stopnia Celsjusza. Alerty z ostrzeżeniami wydano także w Hiszpanii, Belgii, Holandii i w Niemczech. Upalnie ma być do czwartku.