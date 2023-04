Upamiętnienie 13. rocznicy katastrofy smoleńskiej w Gdańsku. Kwiaty złożyli m.in. działacze Prawa i Sprawiedliwości

- 10 kwietnia 2010 byłem głęboko poruszony, tak jak miliony Polaków. To nie jest sprawa codzienna, że ginie prezydent z najważniejszymi urzędnikami w państwie - mówi nam Tomasz Rakowski , pełnomocnik Prawa i Sprawiedliwości w Gdańsku i Sopocie. - To co działo się później, również pokazuje, że państwo Polskie w ogóle nie funkcjonuje. Rząd Donalda Tuska złamał zasady procedur, prawa, logiki i zrobił bardzo dużo, żeby sprawy 10 kwietnia w ogóle nie wyjaśniać - dodał.

Tomasz Rakowski również bardzo ciepło wypowiadał się o śp. Lechu Kaczyńskim. Zaznaczał, że w 2008 roku był on wyśmiewany przez polityków PO, a dziś każdy z nich, mówi tak jak Kaczyński.

- Lech Kaczyński, człowiek, który był wielkim patriotą z ogromną wizją wybiegającą na lata, na dekady do przodu. Przecież to on w w Gruzji w 2008 roku mówił wprost na wiecu w Tbilisi, że "dzisiaj Gruzja, jutro Ukraina, później państwa bałtyckie, a później może czas na mój kraj, na Polskę". - tłumaczył Rakowski. - No i niestety stało się. Rok temu Rosja najechała na Ukrainę, więc dzisiaj już wszyscy mówią tak jak Lech Kaczyński, a wtedy był to człowiek zupełnie nierozumiany i wyśmiewany, także przez obecnych polityków opozycji, czyli Platformy Obywatelskiej i inne partie. Pokazuje to, z jakiego formatu ludźmi mieliśmy tam do czynienia i jak dużą część elity straciliśmy - dodał.