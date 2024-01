Upamiętniono Pawła Adamowicza na Wyspie Spichrzów. Stanęła tam ławeczka jego imienia

Od piątku, 12 stycznia, w Gdańsku trwają uroczystości związane z upamiętnieniem zamordowanego prezydenta miasta, Pawła Adamowicza. Przez kilka dni gdańszczanie uczestniczyli w wydarzeniach organizowanych przez władze samorządowe, ale i nie tylko.

W niedzielę, 14 stycznia, w samo południe miała miejsce msza święta w Bazylice Mariackiej w intencji Pawła Adamowicza. Eucharystię poprowadził proboszcz Bazyliki Mariackiej, ks. Ireneusz Bradtke. Podczas kazania do mieszkańców zwracał się natomiast ks. Kazimierz Sowa.

- Gromadzi nas tu dzisiaj msza św. sprawowana w intencji śp. Pawła Adamowicza w 5. rocznicę jego tragicznej śmierci. To właśnie to dramatyczne doświadczenie, jakim była jego śmierć, wciąż zadaje każdemu z nas pytanie: po co ona była i jak nas przemieniła? Bo śmierć może być wydarzeniem, które człowieka pogrąży i dobije w jego rozpaczy. Ale może być też momentem, w którym człowiek odkryje głębszą prawdę o sobie - mówił ks. Sowa w kazaniu.