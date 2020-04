Upłynął termin powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach na prezydenta RP. W Sopocie utworzono zaledwie 2 komisje na 21 potrzebnych

W poniedziałek (20.04.2020) minął termin ogłoszenia przez komisarzy wyborczych składów obwodowych komisji wyborczych na terenie gmin całej Polski. Kandydatów do zasiadania w komisjach zgłaszali pełnomocnicy wyborczy bądź uprawnione przez nich osoby do 10 kwietnia 2020 r. Po tym terminie w wielu samorządach zgłaszano problemy niewystarczającej liczby osób niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia wyborów.

Dwie komisje wyborcze na 21 potrzebnych w Sopocie

W poniedziałek 20.04.2020 r. do Urzędu Miasta Sopotu wpłynęło pismo Komisarza Wyborczego w Gdańsku informujące, że zgodnie z kalendarzem wyborczym powołuje jedynie dwie obwodowe komisje wyborcze na 21 wymaganych. Do prac w komisjach zgłosiło się łącznie 78 osób na minimalne 105, z czego tylko w dwóch komisjach liczba zgłoszeń pozwoliła na ich utworzenie.