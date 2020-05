Urząd Marszałkowski: otwarcie instytucji kultury dopiero wtedy, gdy będzie to bezpieczne

- Rząd nie przygotował odpowiedniego rozporządzenia, które ustaliłoby normy pracy w sytuacji zagrożenia epidemicznego z uwzględnieniem charakteru działalności poszczególnych jednostek. Chodzi m.in. o zasady wypożyczeń książek, liczbę odwiedzających wystawy i reguły właściwej ochrony pracowników i gości przed ewentualnym zakażeniem COVID-19 - mówi Michał Piotrowski, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.

Teoretycznie, we wtorek galerie, muzea i biblioteki mogą być otwarte, ale w praktyce nie będą, gdyż droga do tego, by je otworzyć jest bardzo długa i wymaga spełnienia wielu nakazów sanitarnych – dodaje Beata Jaworowska, zastępca dyrektora Departamentu Kultury UMWP. - Najbardziej przykre jest to, że w przestrzeń publiczną poszła informacja, że instytucje kultury będą otwarte. Niestety jest na to za wcześnie i musimy zaczekać, aż będzie można to zrobić w sposób bezpieczny.