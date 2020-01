Urzędnicy debatowali z policją i strażą miejską na temat problemu porzucanych hulajnóg

W siedzibie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni spotkali się przedstawiciele rady miasta, gdańskich policji oraz straży miejskiej, a także Wydziału Gospodarki Komunalnej i Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego. Omówiono konsekwencje korzystania z nowych form transportu osobistego oraz szukano rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo. Przeanalizowano, jak radzą sobie z nowym zjawiskiem jednostki miejskie w Gdyni, Warszawie oraz Krakowie oraz zestawiono to z działaniami podejmowanymi w Gdańsku.

Mimo zapowiedzi przyjęcia ustawy mającej objąć tzw. UTO, czyli urządzenia transportu osobistego, jej projekt wciąż nie trafił do Sejmu. Ministerstwo Infrastruktury chce, by w przyszłości hulajnogi były traktowane podobnie jak rowery. Póki co miejskie służby mają związane ręce, a zapisy z regulaminów operatorów, z których można wyczytać o wysokich karach za pozostawienie sprzętu w niedozwolonym miejscu, najwyraźniej nie spełniają swojej roli.

Problem w tym, że hulajnogi nie mają określonego statusu, dlatego trudno podejmować wobec nich interwencje - komentuje Marta Drzewiecka, rzecznik prasowy straży miejskiej w Gdańsku. - Czekamy na stosowne uregulowania w tym zakresie.

GZDiZ przeanalizuje możliwości techniczne stworzenia magazynu na porzucane hulajnogi, a także sposoby ich usuwania z ulic i chodników oraz transportu. Kolejne spotkanie poświęcone tematowi hulajnóg odbędzie się jeszcze w styczniu. Jego celem będzie doprecyzowanie szczegółów dotychczasowych wniosków oraz perspektywy wprowadzenia ich w życie.