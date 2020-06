Urzędnicy rozpoczęli ankietę wśród mieszkańców Wrzeszcza ws. częściowego zamknięcia ulicy Wajdeloty dla samochodów na wakacje

Przez pierwsze miesiące pandemii koronawirusa część lokali gastronomicznych z ulicy Wajdeloty nie mogła pracować, a część mogła sprzedawać posiłki tylko na wynos lub na dowóz. Gdy tylko rząd uchylił pierwsze obostrzenia związane z gastronomią, właściciele AleBrowaru, pubu Z Innej Beczki oraz restauracji Avocado, Yummy i Fukafe, wystosowali do władz miasta apel o zamknięcie części ulicy dla ruchu samochodów.

Zamknięte fragmenty - od ulicy Aldony do Wallenroda oraz od Wallenroda do Grażyny - miały stać się deptakiem dla pieszych, a na miejscach parkingowych ustawić stoliki i krzesła. Jeden z lokali należy do miejskiej radnej Koalicji Obywatelskiej Beaty Jankowiak, a drugi do radnego dzielnicy Wrzeszcz Dolny Jakuba Stachuli.