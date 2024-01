Urzędniczka z Malborka zostanie wicewojewodą pomorską. Brakuje tylko podpisu Donalda Tuska

"Społeczne DNA" nowej wicewojewody pomorskiej

- Z jednej strony jest to dla mnie wielki zaszczyt, a z drugiej wielka odpowiedzialność. To także szansa i chęć wykorzystania ponad 20-letniego doświadczenia zawodowego, w tym ponad 15 lat pracy w samorządzie. Mam nadzieję nie zawieść pokładanych oczekiwań. Rozmowy w sprawie objęcia stanowiska trwały od połowy grudnia, ale mimo wszystko jestem zaskoczona propozycją. Jeszcze nie doprecyzowaliśmy z panią wojewodą zakresu obowiązków, więc nie chcę wychodzić przed szereg, natomiast na pewno jest mi bliskie „społeczne DNA” – mówi Anna Olkowska-Jacyno.

Wydaje się, że to tylko formalność, ale kandydatka sugeruje, by cierpliwie poczekać na decyzję premiera. Chociaż - oczywiście - towarzyszą jej spore emocje.

Rzeczywiście pani wojewoda potwierdziła mi wczoraj, że chce ze mną współpracować, a ja wyraziłam zgodę. Ale formalnie jeszcze nie jestem wicewojewodą. Wniosek pani wojewody trafił do ministra spraw wewnętrznych i będzie wymagał podpisu pana premiera – mówi nam Anna Olkowska-Jacyno.

Wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz wybrała swoją zastępczynię. Zaproponowała to stanowisko Annie Olkowskiej-Jacyno , urzędniczce miejskiej z Malborka.

Urzędniczka z Malborka, działaczka społeczna i członkini Lewicy

Kandydatka na wicewojewodę pomorską od dziewięciu lat związana jest z Urzędem Miasta Malborka , gdzie odpowiadała za projekty rewitalizacji miasta oraz za wdrożenie programu dostępności magistratu dla osób z niepełnosprawnościami. Po godzinach pracy zawodowej działa społecznie m.in. w Stowarzyszeniu na rzecz Osób Potrzebujących Malwa , które wspiera seniorów, ale też stawia nacisk na współpracę międzypokoleniową. Anna Olkowska-Jacyno w tej działalności kieruje się mottem: „Może i młodsi szybciej biegną, ale to starsi znają drogę”. Za wspieranie środowiska osób starszych otrzymała we wrześniu ubiegłego roku tytuł „Przyjaciel Seniora” w dorocznym konkursie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Anna Olkowska-Jacyno jest członkinią Nowej Lewicy i szefową struktur tego ugrupowania w powiecie malborskim. W ostatnich wyborach parlamentarnych było „dwójką” w wyborach do Sejmu, ale nie udało jej się dostać do parlamentu. Jednak teraz przed nią – wszystko na to wskazuje – nowe wyzwania w administracji rządowej w terenie.