Ustawa metropolitalna dla Pomorza. Projekt trafił do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

W spotkaniach oprócz Beaty Rutkiewicz, wojewody pomorskiej oraz Mieczysława Struka, marszałka województwa pomorskiego, wzięli udział również pomorscy samorządowcy, w tym prezydenci Gdańska i Gdyni, jak i parlamentarzyści. Tomasz Szymański, wiceminister MSWiA, podkreślał na spotkaniu, że jest to bardzo ważny społecznie projekt, dlatego będzie procedowany jako projekt rządowy.

- To co udało wam się zrobić to m.in. to, że uzyskaliście Państwo akceptację i zrozumienie. Podtrzymuję, że jest to dla nas również bardzo ważne - tak samo, jak ustawa metropolitalna. Oczekiwania społeczne wobec idei obszarów metropolitalnych są niezwykłe - jak również wokół ustawy. Mają Państwo moje wsparcie w tym zakresie.