Uszkodzone samochody na Obwodnicy Trójmiasta. Kierowcy będą mogli uzyskać odszkodowanie? Jest odpowiedź GDDKiA

Gdynia. Wielki Kack. Uszkodzone samochody na Obwodnicy Trójmiasta. 11.11.2022 r.

O zdarzeniu informowaliśmy w piątek - 11 listopada 2022 r. - Gdynia. Węzeł Wielki Kack. Szesnastu kierowców najechało na podstawę tablicy kierującej U-6c na Obwodnicy Trójmiasta. 11.11.2022 r.

Z rozmów z osobami poszkodowanymi wynika, że chcą one wnieść o odszkodowanie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, o czym pisaliśmy Kierowcom pękały opony po najechaniu na podstawę słupka. Relacja poszkodowanych. Co wydarzyło się na wysokości węzła Wielki Kack w Gdyni?