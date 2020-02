Utracone dane osobowe klientów Ergo Hestii! Mogły zostać wykradzione z bazy firmy Unilink. Co grozi klientom?

Wybory Parlamentarne 2019. Frekwencja na Pomorzu

Wybory parlamentarne 2019. Trwa głosowanie w wyborach do Sejmu i Senatu. Jeśli nie wydarzą się incydenty, które zakłócą przebieg głosowania, to wybory zakończą się o godz. 21. PKW podała frekwencję do godz. 17.