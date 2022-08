Utrudnienia i remonty na gdańskich ulicach. Na co trzeba uważać? Sprawdź szczegóły, 16.08.2022 r.

Remont na Kopernika w Gdańsku - 16.08.2022 r.

Od 16 sierpnia br. rozpoczęto budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do powstającego Centrum Opieki Wytchnieniowej Fundacji Hospicyjnej przy ul. Kopernika 17A. W związku z tym jezdna na tym odcinku została zawężona. Co więcej, zajęty jest również fragment chodnika. Prace potrwają do 9 września.