Utrudnienia na Obwodnicy Trójmiasta. Do końca października będzie tam trwać budowa ekranów akustycznych

Budowa ekranów akustycznych na Obwodnicy Trójmiasta. Kiedy można spodziewać się utrudnień?

Od 26 czerwca do 31 października potrwają prace na Obwodnicy Trójmiasta. Jak zapewnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad , budowa ekranów akustycznych będzie przeprowadzana od godz. 20.00 do 5.00 w dni robocze. Ponadto jezdnia zostanie zwężona do jednego pasa ruchu.

- Budowa ekranów akustycznych oznacza zwężenie jezdni do 1 pasa ruchu. Zamknięty będzie prawy pas. Prace prowadzone będą w nocy między godz. 20:00 a 05:00 od poniedziałku do piątku - informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Prace trwają na odcinku 740 metrów. Prędkość została ograniczona do 90 kilometrów na godzinę.

