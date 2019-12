Uwaga, będzie ślisko! 2.12.2019. Oblodzenie w woj. pomorskim. Pierwszy stopień zagrożenia. Ostrożnie na drogach!

Przerażające prognozy zmian klimatycznych - czarne scenariusze dla Polski i świata

Prognoza pogody

02/03 - 03.12 (poniedziałek/wtorek - wtorek)

Zachmurzenie małe i umiarkowane, w dzień wzrastające do dużego. W dzień w rejonie nadmorskim przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od -3°C do -1°C, nad morzem od 0°C do 1°C. Temperatura maksymalna od 1°C do 4°C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, w dzień w rejonie nadmorskim wzmagający się do dość silnego, w porywach do 60 km/h, północny i północno-wschodni, w nocy skręcający na zachodni i południowo-zachodni.