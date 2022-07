Uwaga kierowcy! Awaryjne prace na al. Hallera w Gdańsku. Występują utrudnienia w ruchu. 26.07.2022 r.

Gdańsk. Utrudnienia w ruchu na al. Hallera. Trwają remonty dróg

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni podaje, że remont prowadzony jest w ciągu dnia, by ze względu na jego intensywność i hałas nie zakłócać ciszy nocnej mieszkańcom okolicznych budynków. Ponadto, każdego dnia po zakończeniu prac przejazd i przejścia dla pieszych będą przywracane do pierwotnego kształtu. Utrudnienia potrwają do końca lipca.

Roboty przebiegają połówkowo:

W pierwszej kolejności remontowany będzie przejazd – tak, aby umożliwić poruszanie się pojazdom po zawężonym pasie ruchu,

Drugim etapem będzie naprawa przejść dla pieszych – tak, aby każdorazowo przejście było drożne.

