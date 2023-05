Uwaga kierowcy! Ogromny korek na Obwodnicy Trójmiasta po wypadku samochodów ciężarowych w Gdańsku. 10.05.2023

Aktualizacja godz. 14:20

Korek rozpoczyna się przy Leroy Merlin w Gdyni i ciągnie do Matarni w Gdańsku (miejsce wypadku). Kierowcy muszą zdjąć nogę z gazu na ok. 30 minut. Kierowcom jadącym z Gdyni do Gdańska zalecamy drogę "miastem".

SPRAWDŹ GDZIE ZACZYNA SIĘ KOREK:

CZYTAJ TAKŻE:

Auto w Gdańsku jechało slalomem. Za kierownicą pojazdu siedziała 92-latka. Okazało się, że... nie była pijana. Co się stało?