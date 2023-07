Uwaga kierowcy! Wypadek na Obwodnicy Trójmiasta. Są poważne utrudnienia w ruchu 22.07.2023

Wypadek na Obwodnicy Trójmiasta na wysokości Borkowa 22.07.2023

Na Obwodnicy Trójmiasta doszło do kolejnego w tym tygodniu wypadku, który ciągnie za sobą poważne utrudnienia w ruchu. Na drodze S6 na wysokości Borkowa/Straszyna doszło do zderzenia 2 samochodów. Skutkiem wypadku jest zamknięcie jednego pasa ruchu, przez co na Obwodnicy Trójmiasta zrobił się ogromny 5-kilometrowy korek, który zaczyna się przy Rusocinie i ciągnie do Borkowa.

MAPA WYPADKU:

