Uwaga na fałszywe wiadomości SMS. Przed nową metodą działania oszustów ostrzega PGE

Fałszywe wiadomości SMS to już kolejny, obok e-maili oraz fałszywych faktur, sposób działania oszustów. Ich nadawcy podszywają się pod Polską Grupę Energetyczną.

- Zwracamy się do naszych klientów i pracowników o zachowanie szczególnej uwagi oraz przekazanie ostrzeżenia rodzinom i znajomym. Prosimy również o zignorowanie takiego SMS-a i nieotwieranie strony podanej w wiadomości. Jej uruchomienie może skutkować zainstalowaniem złośliwego oprogramowania na urządzeniu - ostrzega Agnieszka Żurawska z Zespołu Komunikacji Zewnętrznej i Wewnętrznej PGE Obrót.

Jak podają dalej pracownicy spółki, fałszywe SMS-y mają różną treść i pochodzą od różnych nadawców. Wszystkie posiadają jednak odnośnik do strony, poprzez którą oszuści chcą wyłudzić pieniądze.

- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Infolinią PGE pod nr tel.: (+48) 422 222 222 - kontynuuje Agnieszka Żurawska.

Fałszywe SMSy od PGE. Zgłoszenia dotyczące fałszywych SMS-ów spółka odnotowuje na terenie całej Polski.

- Działania nieuczciwych sprzedawców to problem, z którym zmagają się wszyscy operatorzy usług. PGE Obrót opiera swoją działalność na uczciwej konkurencji, polegającej m.in. na dokładnym informowaniu klientów o swoich produktach i usługach. Co roku, w ramach Towarzystwa Obrotu Energią, spółka włącza się w ogólnopolską kampanię informacyjną „Sprawdź, kto sprzedaje Ci energię”, mającą na celu ostrzeganie przed nieuczciwymi praktykami sprzedaży prądu i gazu na rynku. Ponadto spółka prowadzi własne akcje informacyjne, ostrzegające oraz informujące klientów, jak nie dać się oszukać, a także przypominające o prawach konsumentów i zachęcające do dokładnego czytania wszelkiego rodzaju umów - podsumowuje.